Hobart, Cocciaretto ko in finale: trionfa Davis in due set

HOBART (AUSTRALIA) - Cocente delusione per Elisabetta Cocciaretto all''Hobart International', torneo Wta 250 da 259.303 dollari di montepremi che dopo tre anni è tornato a disputarsi sul cemento di Hobart, in Tasmania (Auatralia), uno degli ultimi due appuntamenti per rifinire la preparazione in vista degli Australian Open. Alla sua prima finale nel circuito maggiore, la 21enne di fermo ha sfiorato la conquista del primo set e poi ha finito per cedere in due set - 7-6(0) 6-2 - contro la statunitense Lauren Davis, ex Top 30 oggi numero 84 del ranking. La 29enne di Gates Mills, Ohio, non giocava una finale Wta dal 2017: sei anni fa vinse il titolo a Auckland battendo la croata Ana Konjuh entrando per la prima volta fra le prime 50 del mondo.