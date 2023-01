Australian Open, Sonego e Sinner ok all'esordio. Forfait di Kyrgios

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Ottimo esordio di Jannik Sinner nel primo turno degli Australian Open : battuto ed eliminato il britannico Kyle Edmund (n.583 Atp) 6-4 6-0 6-2 in un'ora e 56 minuti di gioco sul campo in cemento di Melbourne Park. Così, Sinner ha messo la firma sulla millesima vittoria azzurra nei tornei del Grande Slam, la numero 124 all'Open d'Australia. Adesso l'altoatesino sfiderà nel secondo turno l'argentino Tomas Martin Etcheverry, n.79 Atp, che si è imposto sul francese Gregoire Barrere per 3-6 6-3 6-4 6-4.

Avanti anche Sonego

Anche Lorenzo Sonego approda al secondo turno degli Australian Open, primo Slam del 2023 dotato di un montepremi record (76,5 milioni di dollari australiani). Il 27enne tennista torinese, n.47 Atp, supera con il punteggio di 7-6(4) 6-3 6-7(6) 6-1, in poco più di tre ore e un quarto di gioco, il portoghese Nuno Borges, n.111 del ranking. Al secondo turno il piemontese troverà il polacco Hubert Hurkacz, n.11 del ranking e 10 del seeding.

Forfait di Kyrgios

L'australiano Nick Kyrgios è stato costretto a ritirarsi dagli Australian Open a causa di un infortunio al ginocchio. Il tennista numero 21 al mondo sperava di riuscire a giocare davanti al suo pubblico dopo che lo scorso anno a Wimbledon era approdato alla finale. Avrebbe dovuto giocare contro il russo Roman Safiullin.

Nadal e gli altri

Esordio vincente per Rafa Nadal. Il campione spagnolo, numero 1 del seeding e campione uscente, batte in 4 set l'inglese Jack Draper, numero 38 Atp, in quattro set con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-4, 6-1 i 3 ore e 43 minuti di gioco. Sempre nel tabellone maschile, passano il turno Hubert Hurkacz (10), Poland, che elimina Pedro Martinez per 7-6 (1), 6-2, 6-2; Denis Shapovalov (20), che supera Dusan Lajovic 6-4, 4-6, 6-4, 6-1; Karen Khachanov (18), che sconfigge Bernabe Zapata Miralles per 7-6 (3), 6-2, 6-0; e l'americano Frances Tiafoe (16), che mette ko Daniel Altmaier 6-3, 6-3, 6-7 (5), 7-6 (6).