Clamoroso Nadal: gli rubano una racchetta durante la partita agli Australian Open!

MELBOURNE PARK (AUSTRALIA) - Incredibile quello che è successo durante la sfida tra Nadal e Draper, valida per il primo turno degli Australian Open. Sul punteggio per 4-3 nel primo set in favore del campione spagnolo, Rafa è andato a prendere la racchetta prima di rientrare in campo, ma non c'era più. Sparita, Nadal ha dovuto prenderne un'altra dalla sua borsa, spiegando quanto accaduto all'arbitro nello stupore generale.