Tiafoe esagerato: il look agli Australian Open è clamoroso!

MELBOURNE PARK (AUSTRALIA) - Dobbiamo dirlo: se il trofeo degli Australian Open dovesse essere assegnato in base all'outfit, probabilmente Frances Tiafoe avrebbe già vinto il torneo. Lo statunitense si è reso protagonista nel primo turno e non solo per il successo su Altmaier in quattro set (6-3 6-3 6-7(5) 7-6(6)), ma soprattutto per il look bizzarro sfoggiato sul cemento di Melbourne: un completo stravagante e coloratissimo che non è passato inosservato e che ha già scatenato le reazioni del web.