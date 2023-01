Netflix e la strana maledizione dei tennisti: il mistero che coinvolge Kyrgios

MELBOURNE (Australia) - Dopo Carlos Alcaraz, Paula Badosa e Ajla Tomljanovic anche Nick Kyrgios ha annunciato il proprio ritiro dallo Slam in programma a Melbourne senza colpire neanche una pallina. Oggi l’idolo di casa ha annunciato il suo ritiro dal torneo dopo essersi allenato con il suo vecchio amico Thanasi Kokkinakis : il giocatore ha provato a vedere se c'era ancora qualche possibilità di scendere in campo, ma alla fine è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il giocatore nelle prossime settimane dovrà essere operato al ginocchio per risolvere un problema all’articolazione.

Netflix, produzione a vuoto

Il ritiro del tennista australiano non è una buona notizia neanche per i produttori di Netflix, che erano arrivati a Melbourne a registrare filmati per una possibile seconda stagione di Break Point, ma anche Tennis Australia. “Ogni volta che atterro sul servizio o spingo fuori il mio servizio - ha dichiarato Kyrgios - sull’articolazione compare una piccola protuberanza. E’ una cisti che diventerà sempre più grande e che genera pressione sul mio ginocchio ostacolandone i miei movimenti. L'unico modo per risolvere in maniera definitiva la situazione, è un intervento chirurgico”.