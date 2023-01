Australian Open, delusione Berrettini: eliminato da Murray al primo turno

Termina al primo turno l'avventura di Matteo Berrettini agli Australian Open . Il tennista romano, numero 14 al mondo, è stato sconfitto al termine di una vera e propria maratona dallo scozzese Murray (numero 66 Atp). La gara si è chiusa al tie break del quinto set. Berrettini ha perso i primi due set con un doppio 6-3; ha recuperato portando a casa il terzo e il quarto set (6-4, 7-6), ha sprecato un match point (sul 5-4 al quinto) e ha portato la gara fino al tie break, dove ha ceduto con il punteggio di 10-6 . Tra gli azzurri va ko anche Mattia Bellucci, sconfitto da Benjamin Bonzi con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-6, 6-4, in tre ore e 17 minuti.

Giorgi ok, Trevisan out

Tra le donne vittoria per Camila Giorgi. La numero 70 del Wta ha battuto in meno di un'ora e con il punteggio di 6-0, 6-1, la russa Anastasia Pavlyuchenkova. Al secondo turno, però, niente derby azzurro Giorgi troverà infatti dall'altra parte della rete la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova, che ha battuto a sorpresa con il punteggio di 6-3, 6-2, in un'ora e undici minuti, Martina Trevisan.