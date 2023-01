Nadal shock: subito fuori dagli Australian Open! La moglie scoppia a piangere

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Presentatosi al via degli Australian Open carico di speranze, Rafa Nadal le ha viste tutte andare in fumo nel match del secondo turno contro lo statunitense Mackenzie McDonald che ha approfittato di un problema fisico del 35enne spagnolo (detentore del titolo a Melbourne) e superandolo così in tre set (6-4, 6-4, 7-5).