Spunta la bandiera dell’Ucraina: la reazione di Rublev è da applausi

MELBOURNE PARK (AUSTRALIA) - Andrey Rublev ha superato agevolmente il secondo turno all'Australian Open, battendo in quattro set il finlandese Emil Ruusuvuori per 6-2, 6-4, 6-7 (2), 6-3. Durante il match, però, il tennista russo è stato protagonista di un confronto con l'arbitro: alcuni tifosi in tribuna hanno mostrato una bandiera dell'Ucraina, insultando Rublev. Lui ha reagito da campione: "Per la bandiera non c'è problema, la possono tenere. L'importante è però che io non riceva insulti", ha spiegato all'arbitro.