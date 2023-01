Incredibile Murray: vince il match più lungo alle 4 del mattino

Quasi sei ore di battaglia, è il secondo match più lungo di sempre

Il britannico ex numero uno del mondo vince la battaglia più lunga della sua carriera, dopo 5 ore e 45 minuti di gioco, rimontando l'iniziale 4-6, 6-7 e finendo per importsi per 7-6, 6-3, 7-5. E' il secondo match più lungo nella storia dello Slam australiano dopo la mitica finale del 2012 tra Djokovic e Nadal.

