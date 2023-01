Australian Open, Sinner vola agli ottavi di finale: battuto Fucsovics

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Jannik Sinner batte in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics e vola per il terzo anno consecutivo, agli ottavi di finale degli Australian Open. Il tennista altoatesino, testa di serie numero 15, soffre, va sotto due set, ma recupera e si aggiudica la sfida in oltre tre ore e mezzo, chiudendo con il punteggio sul 4-6 4-6 6-1 6-2 6-0. Ora le partite vinte da Sinner nei tornei del Grande Slam salgono a 29, che ne fanno l'ottavo azzurro di sempre al pari di Corrado Barazzutti.