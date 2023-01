Australian Open, Djokovic vola ai quarti: eliminato de Minaur

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Novak Djokovic va oltre l'infortunio al tendine del ginocchio e conquista per la 13esima volta in carriera i quarti di finale agli Australian Open. L'asso serbo, testa di serie numero 4, elimina l'ousider Alex de Minaur in tre set (6-2, 6-1, 6-2) e sfiderà il russo Andrey Rublev che ha piegato in cinque set, con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6(9) il danese Holger Rune, nona forza del seeding. Bene anche lo statunitense Ben Shelton che elimina sempre al quinto - 6-7(5), 6-2, 6-7(4,) 7-6(4), 6-2 - il connazionale Jeffrey John Wolf e sfiderà nel derby Usa Tommy Paul che ha regolato per 6-2, 4-6, 6-2, 7-5 lo spagnolo Roberto Bautista Agut, 24esimo del tabellone.