Panatta: "Tennis? Perché dopo Federer lo seguo poco". E sulla nuova vita a Treviso...

Adriano Panatta non segue più il tennis come un tempo. "Ora che ha smesso Federer molto meno", ha fatto sapere il campione italiano in un'intervista rilasciata al settimanale Chi. Il motivo? "Tutto è cambiato. Adesso i campioni vanno in giro con una corte dei miracoli. C'è troppo divismo, sembra che stiano a fare chissà che cosa...In fondo giocano solo con una palletta", ha spiegato il 72enne per poi rivelare: "Comunque, quando smetti e tutto finisce, devi essere pronto, non è certo una passeggiata. Ho avuto alti e bassi anche io. Ma ora sono rinato".