Australian Open, Djokovic nella bufera: il papà sventola bandiere con il volto di Putin

Il padre di Novak Djokovic è stato ripreso dalle telecamere mentre sventolava bandiere filorusse durante gli Australian Open. Srdjan Djokovic, dopo la vittoria del figlio nei quarti di finale contro il russo Rublev, è stato avvicinato da un gruppo di tifosi, che sventolavano bandiere con il volto del presidente russo Vladimir Putin. Djokovic senior si è prestato a fare foto con loro. Come riporta l'Equipe, la Federazione tennis australiana ha riferito che quattro persone "hanno mostrato bandiere e simboli inappropriati e hanno minacciato le guardie di sicurezza" a Melbourne Park prima di essere cacciate via dalla polizia.

La risposta dell'ambasciata ucraina

In un video, successivamente pubblicato su un canale YouTube filo-russo australiano, si vedeva Srdjan Djokovic, padre di Novak, in posa con l'uomo che sventolava la bandiera con la faccia di Putin. Il tutto con la didascalia: "Il padre di Novak Djokovic fa un'audace dichiarazione politica". Il quotidiano Melbourne Age ha anche indicato di aver gridato, in serbo: "Lunga vita alla Russia". L'ambasciatore dell'Ucraina a Canberra ha definito la scena "vergognosa".