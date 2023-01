Bufera sul padre di Djokovic per la bandiera di Putin: tennista ucraina sconvolta. Arriva la replica

Non si placano le polemiche intorno a Srdjan Djokovic. Il padre dell'ex numero uno al mondo è stato visto sventolare, in compagnia di alcuni tifosi russi, una bandiera con il volto di Vladimir Putin, al termine del match tra il figlio Novak e Rublev. "La mia famiglia ha vissuto l'orrore della guerra e desideriamo solo la pace", ha detto Srdjan Djokovic, aggiungendo che non assisterà alla semifinale degli Australian Open tra il figlio e lo statunitense Tommy Paul: "Non avevo intenzione di causare tali titoli o turbolenze. Guarderò la partita da casa".