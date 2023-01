Australian Open, Djokovic domina Paul e vola in finale

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Uno straordinario Novak Djokovic batte senza problemi Tommy Paul in semifinale e conquista la finalissima degli Australian Open, dove affronterà il greco Tsitsipas (che ha sconfitto nell'altra sfida il russo Karen Khachanov). Il tennista serbo, ex numero uno del mondo, cercherà di portare a casa il titolo per la decima volta.