Djokovic crolla in un pianto a dirotto dopo la vittoria con Tsitsipas in finale: ecco perché

Subito dopo la vittoria in tre set con Tsitsipaas nella finale degli Australian Open, Djokovic ha scavalcato per raggiungere la famiglia, si è accasciato a terra protetto da sguardi indiscreti ed è scoppiato in un pianto a dirotto. Il campione serbo ha liberato così la tensione gigantesca accumulata in questi giorni a Melbourne. Il 35enne l’anno scorso era stato escluso per non essere vaccinato contro il Covid. Quest’anno ha collezionato la vittoria numero 22 nelle prove del Grande Slam eguagliando il primato di Rafa Nadal. Di queste 22 vittorie, ben dieci sono arrivate agli Australian Open.