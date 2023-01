Internazionali d'Italia, la Fit annuncia: "Tornei di prequalificazione anche nel 2023"

ROMA - La Federazione Italiana Tennis organizzerà anche per il 2023 le " prequalificazioni degli Internazionali d'Italia ", una serie di tornei utili per determinare le wild card da assegnare alla 80esima edizione del torneo di Roma, in programma dall'8 al 21 maggio prossimi.

Prequalificazioni agli Internazionali di Roma: i dettagli

Le gare saranno riservate ai giocatori italiani, in grado di rappresentare l'Italia in una competizione internazionale a squadre e dovranno essere in possesso di una tessera agonistica di tennis valida per l'anno corrente.