Atp Cordoba, Cecchinato vola agli ottavi. Male Darderi

Atp Cordoba, per la prima volta Cecchinato batte Bagnis: in precedenza, l'argentino, aveva vinto a Caltanissetta nel 2014, a Buenos Aires nel 2015 e a Santiago nel 2021. Agli ottavi di finale il tennista palermitano dovrà vedersela con Federico Coria (67) che ha superato per 6-7 6-1 6-2 il brasiliano Thiago Monteiro (78). Tra Cecchinato e Coria i precedenti sono in perfetta parità: l'argentino ha vinto la prima sfida a Genova nel 2019 e a Bastad nel 2021. Cecchinato invece ha battuto il rivale nelle qualificazioni di Parigi-Bercy nel 2020 e in semifinale a Rio de Janeiro 2022.