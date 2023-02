Lo show inaspettato di Bublik: spacca tre racchette in 25 secondi

MONTPELLIER (Francia) - A volte l‘ira può giocare brutti scherzi. L’aspetto psicologico ha una valenza determinante in alcuni sport come il tennis in cui la concentrazione fa spesso la differenza tra i contendenti. Il tennista kazako Alexander Bublik non è riuscito a contenere la sua rabbia dopo essere stato sconfitto nel tie break dell'ultimo set contro Grégoire Barrére, all'Open Sud di Montpellier, in Francia.

Lo sfogo clamoroso

Alexander Bublik non è stato in grado di contenere i suoi nervi. Il 28enne kazako alla fine - in preda ai nervi - ha perso la partita contro Grégoire Barrère 6-4, 6-7 (12) e 7-6 (3). Dopo aver vissuto un match in salita, Bublik era riuscito ad arrivare al tiebreak per decidere l'ultimo e decisivo set. Ma il parziale di 0-6 ha tirato fuori il peggio del kazako: il tennista ha spaccato prima una racchetta, in campo. Poi, non contento, è tornato al suo posto, e ne ha spaccate altre due prendendole direttamente dalla sua borsa. Il tutto, in 25 secondi netti. Lo show inaspettato ha lasciato attoniti gli spettatori che nel 2022 avevano visto il kazako trionfare in finale contro Alexander Zverev.