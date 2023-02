MONTPELLIER (Francia) - Il derby azzurro nell'Atp 250 di Montpellier va a Sinner, che batte Sonego e vola in semifinale. L'altonesino, al debutto in campo dopo il quarto finale passato senza giocare, ha vinto in due set con il punteggio di 6-4, 6-2 in un'ora e mezza di gioco. Adesso lo attende la sfida contro il francese Arthur Fils per conquistare un posto in finale.