Tennis, Ranking Atp: Djokovic in testa, Sinner torna in top 15

Grazie alla vittoria nel torneo di Montpellier (settimo titolo in carriera), Jannik Sinner scala la classifica Atp e torna nella top 15 piazzandosi in quattordicesima posizione. Al comando resta sempre Novak Djokovic, che precede Carlos Alcaraz e Stefanos Tsitsipas. Salto in avanti di Taylor Fritz, che raggiunge la settima posizione. Sorride il tennis azzurro, che conta nove giocatori tra i primi novanta al mondo e diciannove nella top 200. Musetti è 20esimo, Berettini 23esimo, Sonego si piazza al n.60, Fognini al n.66 e Cecchinato al n.89.

La top 10 del ranking ATP

1. Novak Djokovic (SRB) 7.070 punti

2. Carlos Alcaraz (ESP) 6.730

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 5.490

4. Casper Ruud (NOR) 5.515

5. Andrey Rublev (RUS) 4.065

6. Rafael Nadal (ESP) 3.815

7. Taylor Fritz (USA) 3.455 (+1)

8. Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.260 (-1)

9. Holger Rune (DEN) 3.136

10. Hubert Hurkacz (POL) 2.950

Swiatek si conferma leader tra le donne

Tra le donne nessuna variazione significativa in classifica. In testa resta sempre la polacca Iga Swiatek: la 21enne di Varsavia mantiene 4.385 punti di vantaggio sulla regina di Melbourne, la bielorussa Aryna Sabalenka, che ribadisce il primato personale. Stabile in terza posizione la tunisina Ons Jabeur. Martina Trevisan si conferma numero uno tra le azzurre, mantenendo il 25esimo posto in classifica. Alle sue spalle Elisabetta Cocciaretto: la 21enne di Fermo è numero 54, sempre vicina alla zona 'best ranking'. Guadagnano un posto sia Jasmine Paolini, numero 64. che Lucia Bronzetti, numero 65, mentre grazie agli ottavi a Linz recupera cinque posizioni Camila Giorgi, che risale al numero 68.