Argentina Open, Buenos Aires: bene Thiem. Baez ko al primo turno

Argentina Open, la seconda tappa dopo Cordoba del "Golden Swing" sulla terra rossa in Sudamerica, torneo Atp 250, in corso a Buenos Aires mette in palio 626.595 dollari di montepremi. Ma Sebastian Baez, fresco vincitore a Cordoba, non avrà più la chance di conquistarli, poichè si è dovuto arrendere al primo turno contro il serbo Dusan Lajovic. L'argentino infatti, testa di serie numero 6, è stato battuto in tre set con il punteggio di 3-6 7-6 (5) 6-3