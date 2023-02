Tennis, torneo Delray Beach: Shelton e Sock eliminati al primo turno

Il torneo " Delray Beach Open ", Atp 250 , in corso sul cemento outdoor statunitense, in Florida , offre al vincitore un montepremi complessivo da 718.245 dollari . I tennisti americani Shelton e Sock non hanno avuto fortuna, e sono usciti ai sedicesimi di finale. Il primo , testa di serie numero 8 , si è dovuto arrendere al connazionale Marcos Giron con un duplice 6-4 e andrà ad affrontare agli ottavi il croato Pecotic

Il risultato di Sock

Stessa sorte per Sock, wild card di casa, sconfitto dal qualificato Matija Pecotic (che incontrerà, come detto in precedenza, Giron come agli ottavi) per 4-6 6-2 6-2, e vince battendo tutti i pronostici contro l'ex top 10 che aveva iniziato molto bene il torneo.