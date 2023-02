Argentina Open a Buenos Aires: Alcaraz vola ai quarti di finale

BUENOS AIRES (Argentina) - Dopo i quasi tre mesi di stop per via degli infortuni, che lo hanno costretto a saltare le Atp Finals e gli Australian Open, torna nel circuito Carlos Alcaraz che non giocava dal Masters 1000 di Parigi-Bercy dello scorso novembre. Il talento spagnolo vince e convince dopo due ore di gioco, contro il serbo Laslo Djere, imponendosi per 6-2, 4-6, 6-2 e conquistando un posto per i quarti di finale dell'Argentina Open, seconda tappa del Golden Swing sulla terra rossa in Sudamerica.