Atp Rotterdam, Sinner si vendica di Tsitsipas e vola ai quarti

ROTTERDAM (Olanda) - Splendia vittoria per Jannik Sinner, che nell'Atp500 di Rotterdam si sbarazza in due soli set di Stefanos Tsitsipas, numero 3 del mondo e numero 1 del seeding olandese. L'azzurro, concentratissimo, non lascia scampo al top player greco, annichilito con un perentorio 6-4, 6-3, che "vendica" il ko agli ottavi di finale degli Australian Open, nel quale il tennista ateniese si impose al quinto set. Seconda vittoria su sette incontri con Tsitsipas per Sinner, che aveva perso gli ultimi cinque scontri diretti con l'ellenico. Ora i quarti di finale con l'espeto Wawrinka.