Argentina Open a Buenos Aires: Musetti accede ai quarti di finale

L'Argentina Open, in corso a Buenos Aires, è la seconda tappa del Golden Swing sulla terra rossa in Sudamerica e il montepremi in palio per il vincitore è della cifra di 626.595 dollari. Il sogno di vittoria di Lorenzo Musetti non si spegne, dopo che l'azzurro, terza testa di serie, ha battuto l'argentino Pedro Cachin (numero 68 al mondo) con il punteggio di 6-2 6-3, accedendo ai quarti di finale del torneo.