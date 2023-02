Atp Rotterdam, Sinner vola in finale: contro Medvedev per il titolo

ROTTERDAM - Jannik Sinner supera l'olandese Tallon Griekspoor, n.61, e centra la finale dell'Atp 500 di Rotterdam. L'azzurro, risalito al 14° posto del ranking grazie al trionfo in Francia di domenica scorsa (settimo trofeo Atp in carriera), vince in due set con il punteggio di 7-5, 7-6(7/5) in un'ora e 55' di gioco. L'altoatesino giocherà il 19 febbraio la sua nona finale nel circuito maggiore contro l'ex numero uno del mondo Daniil Medvedev, sesta testa di serie del torneo e attualmente numero 11 del ranking. Il russo si è aggiudicato tutti e quattro i precedenti, l'ultimo dei quali lo scorso ottobre a Vienna, in quello che è stato anche l'ultimo titolo conquistato dal 27enne moscovita.