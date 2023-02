Atp Buenos Aires, Alcaraz batte Zapata Miralles e vola in finale: sfiderà Norrie

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - È Carlos Alcaraz il secondo finalista dell'Argentina Open di Buenos Aires. Il tennista spagnolo torna dopo quattro mesi e strappa il pass per l'ultimo atto della competizione: il 19enne murciano giocherà la sua nona in carriera, la settima sulla terra rossa, dopo aver regolato in semifinale con un doppio 6-2 il connazionale Bernabe Zapata Miralles.