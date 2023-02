Sinner sconfitto in finale a Rotterdam: vince ancora Medvedev

ROTTERDAM (Olanda) - Daniil Medvedev si conferma come bestia nera di Jannik Sinner. Nella finale del torneo Atp 500 di Rotterdam continua la "maledizione" dell'altonesino, sconfitto ancora una volta dal russo: è la sesta sconfitta in sei incontri in carriera. L'ex numero uno del mondo perde il primo set, ma poi cresce e sovrasta il numero 14 della classifica Atp portando a casa il primo titolo della stagione. Finisce 7-5, 2-6, 2-6 dopo due ore e mezza di gioco. Sinner manca così il secondo titolo stagionale dopo quello in Francia di una settimana fa.