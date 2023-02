Berrettini sorpreso da Djokovic: "Ha una cosa che lo rende un alieno"

I tre fenomeni

"Di Djokovic - ha proseguito Berrettini - è impressionante vedere gli stimoli che ha dopo tutto quello che ha fatto e il modo in cui gestisce il suo corpo. È abbastanza alieno, come del resto Nadal e Federer, ma lui è quello che forse per caratteristiche è più lontano da quello che sono io e per quello lo vedo così". Queste le parole dedicate invece a Nadal: "Energia pura, un toro. Quando entra in una stanza senti l'energia che ha addosso. E quando racconta qualcosa che ha fatto, che sia andato a pesca o a giocare a golf, sembra che ti stia raccontando le guerre puniche. Sta a seimila, energia pura". Infine le parole usate per definire Federer: "Una persona che ha sempre la parola giusta e sempre il mood giusto per qualsiasi atmosfera e situazione. Elegante sarebbe scontato. Fondamentalmente ha una conoscenza di sé molto profonda e una grande sensibilità. Quindi direi sensibile".