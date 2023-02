Tennis, Ranking Atp: Sinner vicino alla top 10. Per Djokovic un altro record

La classifica Pepperstone Atp Rankings , che si basa sui migliori piazzamenti nelle ultime 52 settimane , ha visto 6 tennisti italiani tra i primi 90 e 19 tra i primi 200 al mondo. Nell'ultimo ranking uscito, Jannick Sinner è apparso ancora più vicino alla top ten , piazzandosi dodicesimo . L'altoatesino ha guadagnato due posizioni, grazie alla finale di Rotterdam e dopo il titolo a Montpellier . Jannik , è già tra i migliori della storia del tennis italiano maschile, dopo aver giocato due finali Atp in due settimane consecutive. Ritocca il best ranking anche Riccardo Bonadio (171, +3), lo eguaglia Lorenzo Musetti che torna numero 18 (+2) dopo i quarti di finale a Buenos Aires . Scivolano indietro, invece, Lorenzo Sonego (71, -11) e Fabio Fognini (86, -20), battuto al primo turno in singolare all'Argentina Open.

Il record di Djokovic

Novak Djokovic aggiunge alla sua collezione personale l'ennesimo traguardo. Il campione serbo inizia la sua 377esima settimana da numero 1 del mondo ed eguaglia il record assoluto detenuto dal 1996 da Steffi Graf. La tedesca, era stata per la prima volta numero 1 del mondo dall'11 agosto 1987 al 10 marzo 1991 per 186 settimane consecutiva, poi per altri 6 periodi fino al 30 marzo 1997. Nole ha raggiunto per la prima volta la vetta il 4 luglio 2011 e poi, come Steffi, lo è stato per altre sei volte. Il periodo più lungo è durato 122 settimane, dal 7 luglio 2014 al 6 novembre 2016.