Atp Doha, harakiri Sonego: spreca tre match point e lascia la vittoria a Murray

DOHA (Qatar) - Non sono bastati tre match-point a Lorenzo Sonego, che esce subito di scena al primo turno del "Qatar ExxonMobil Open", Atp 250 da 1.377.025 dollari che si sta disputando sul cemento del Khalifa International Tennis & Squash Complex di Doha. Una vera e propria beffa per il 27enne torinese, numero 71 Atp, che perde il match per 4-6, 6-1 7-6, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza con il britannico Andy Murray, ex numero uno del mondo e attualmente numero 70 nel ranking. Il rammarico del piemontese è tutto nel non aver saputo sfruttare ben tre match-point nel decimo gioco del terzo set. Murray troverà al secondo turno il tedesco Alexander Zverev, numero 16 Atp, che beneficia di un bye in quanto quarta testa di serie.