Atp Rio de Janeiro, Musetti ko con Jarry e subito eliminato

Ora tocca a Fognini

Il 20enne toscano numero 18 al mondo (e testa di serie numero 3 del torneo) è stato battuto in due set (6-4, 6-1) dal 27enne cileno Nicolas Jarry, n.139 Atp entrato in tabellone dopo essere passato per le qualificazioni. Per Musetti era la prima volta a Rio e anche la prima sfida contro Jarry. Nel tabellone brasiliano c'è anche Fabio Fognini. Il 35enne ligure numero 86 al mondo esordirà oggi contro il 25enne Tomas Barrios Vera (n.196 Atp anche lui cileno e proveniente dalle qualificazioni).