Kyrgios e le incredibili teorie sulla terra piatta e le piramidi aliene

In attesa di recuperare dall'infortunio che lo ha costretto a saltare gli Australian Open, Nick Kyrgios ha partecipato a Impaulsive, un podcast seguitissimo, nel quale ha risposto a domande sull'universo e su alcune teorie diffusissime sul web. Il tennista non si è sottratto a rispondere a questioni molto battute sui social. Quando il conduttore Logan Paul, gli ha chiesto se la terra fosse piatta oppure no, il tennista ha ammesso di "non sapere a cosa credere".

La teoria di Kyrgios sulle piramidi

Nessun dubbio invece sulle piramidi, che secondo Kyrgios, non sarebbero state costruite dagli uomini: "Non c'è modo che lo siano. Come si allineano in perfetta simmetria intorno alla Terra? Le porte sono piuttosto grandi e noi umani non abbiamo bisogno di porte grandi come quelle", ha aggiunto, accennando agli ingressi delle gigantesche strutture che si trovano in Egitto e non solo. Teoria portata avanti da chi sostiene che le piramidi siano stati costruite dagli alieni