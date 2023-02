Atp Rio, Alcaraz elimina Fognini in quasi tre ore di match

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Carlos Alcaraz supera Fabio Fognini (6-7 5/7, 6-2, 6-4) e accede ai quarti di finale dell'Atp 500 di Rio. Lo spagnolo, numero 2 al mondo, si è fatto sorprendere nel primo set al tie break, poi ha recuperato e battuto l'azzurro, numero 86 nel ranking, in 2h47' di gioco sui campi in terra battuta di Guga Kuerten. Ora Alcaraz si giocherà un posto in semifinale con il serbo Dusan Lajovic (n. 80), che ha sconfitto il connazionale Laslo Djere (n. 57).