Il clamoroso record centrato da Djokovic: è nella storia del tennis con una statistica pazzesca!

I record sono fatti per essere infranti, anche quelli più impensabili, lo sa Novak Djokovic e lo ha, recentemente, saputo anche Steffi Graf . La tedesca, leggenda del tennis, è infatti stata superata dal serbo che è diventato il giocatore con più settimane in testa al ranking, sia Atp che Wta , con ben 378 all'attivo . Il vecchio traguardo della tennista sembrava impossibile da superare, ma Nole , con i suoi recenti traguardi, ha eguagliato e sorpassato la leggenda del tennis femminile , arrivando a collezionare più di sette anni da numero 1 Atp

I record del serbo

Nole aggiunge quindi l'ennesima conquista alla sua personale collezione. Il serbo, già vantava il record assoluto di vittorie consecutive (31) nei tornei Masters 1000 ed è il tennista con la miglior percentuale di vittorie nei tornei Masters Series/ATP Tour Masters 1000 nell’arco di un anno 96,875% (2011) con 31 partite vinte e una sola sconfitta. É stato 6 volte campione alle Atp Finals (a pari merito con Roger Federer), mentre è l’unico tennista della storia ad aver vinto il Masters di fine anno per quattro anni consecutivi (2012, 2013, 2014 e 2015). Primo posto nell’era Open nella classifica all time per la percentuale di vittorie (83,51 con 1043 vittorie e 206 sconfitte), davanti a Nadal (82,98). Infine, Nole è il tennista che ha guadagnato di più nella storia di questo sport con i premi in denaro con quasi 167 milioni di euro guadagnati in carriera.