Kyrgios, che guaio: salterà gli Indian Wells e l'Atp Miami!

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Inizia in salita il 2023 per l'australiano Nick Kyrgios. Costretto al ritiro agli Australian Open, a metà gennaio, per curarsi il menisco del ginocchio sinistro, il numero 19 del ranking e finalista dell'ultima edizione di Wimbledon non parteciperà al torneo statunitense degli Indian Wells, in programma dal prossimo 8 marzo. Il giocatore classe 1995 nativo di Camberra darà forfait anche per l'Atp di Miami che si disputerà dal 22 marzo al 2 aprile.