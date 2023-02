I fratelli Berrettini finalmente insieme: incrocio possibile ad Acapulco

Messico, nuvole e prime volte. Altro che la faccia triste dell'America: quella di Acapulco, per i fratelli Berrettini, resterà una tappa felice destinata comunque a restare a lungo nella loro memoria. Il merito è di Jacopo, il più piccolo dei due (classe 1998), che l'altra notte ha superato l'ultimo turno delle qualificazioni battendo Luciano Darderi (6-2, 6-4) in un derby che gli è valso l'ingresso nel tabellone principale del torneo. Il primo della sua carriera. E che tabellone. L'Abierto Mexicano è infatti un ATP500 su cui in molti avevano messo gli occhi in vista di un ultimo rodaggio prima dei due Masters1000 americani in programma a marzo. Tra questi c'è anche suo fratello Matteo, che proprio in Messico tornerà in campo a più di un mese di distanza dalla sua ultima partita, persa in Australia contro Andy Murray. I due fratelli si troveranno così a condividere per la prima volta un tabellone principale di un torneo ATP.

Orgoglio

Già atterrato da giorni in Messico in vista del suo esordio contro lo slovacco Molcan, l'altra notte Matteo era a bordo campo ad assistere al match decisivo di Jacopo, e non ha nascosto - tanto dal vivo quanto via social - felicità e orgoglio nel vederlo ottenere quello che sin qui è il risultato più importante della sua carriera. Inatteso e per questo ancora più bello: Jacopo si era infatti presentato all'appuntamento da n.852 del mondo; per accedere alle qualificazioni aveva avuto bisogno di una wild-card. «L'emozione è tantissima», racconta lui stesso da Acapulco, dove ad attenderlo al primo turno troverà il tedesco Oscar Otte, giocatore contro cui Matteo nel 2018 al Roland Garros centrò la sua prima vittoria in un Grand Slam per poi ritrovarlo quattro anni dopo in semifinale a Stoccarda sulla strada del suo secondo titolo sull'erba tedesca.

Primi passi

Molto legati tra loro, i due hanno mosso i primi passi sui campi del circolo della Corte dei Conti dotandosi col tempo di stili di gioco molto diversi: se Matteo ha infatti affidato al servizio e al dritto buona parte delle sue fortune, tanto da meritarsi il soprannome di "Martello", è nel rovescio che Jacopo trova il suo colpo migliore, incastonato in un gioco altrettanto aggressivo ma che, come un "cacciavite", non disdegna geometrie e costruzione di punti più articolati. Differenze che però non hanno impedito ai due di verificarne più volte la complementarietà in doppio. La scorsa estate a Gstaad fu un infortunio dell'ultima ora a fermare Jacopo e a far saltare così il loro esordio nel torneo. Ci riprovarono tre mesi dopo a Firenze, sconfitti al primo turno in tre set dal duo Cressy-Smith. Occasioni per altri test non sono poi mancate, così come purtroppo gli infortuni occorsi a entrambi che negli ultimi mesi hanno reso ancor più complicata la ricerca del giusto incastro. A regalarglielo, seppur diverso da come l'avevano immaginato, ecco ora Acapulco. Approdo e trampolino.