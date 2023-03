Atp Dubai, Sonego vola ai quarti di finale: Auger-Aliassime ko in due set

DUBAI (EMIRATI ARABI UNITI) - Lorenzo Sonego show nell’Atp 500 di Dubai: il numero 67 del mondo supera agli ottavi di finale il canadese Felix Auger-Aliassime (testa di serie n. 4) in due set, 7-6 (4) 6-4, e vendica così la sconfitta subita nel recente torneo di Rotterdam. Il 27enne azzurro colleziona il quinto trionfo della sua carriera contro un tennista della top 10 mondiale e raggiunge i quarti di finale del torneo degli Emirati Arabi Uniti: si giocherà l'approdo in semifinale contro il tedesco Alexander Zverev, settima forza del seeding e reduce dalla successo in due set sull'australiano Christopher O’Connell.