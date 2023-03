MONTERREY (MESSICO) - Si ferma ai quarti di finale l'avventura di Elisabetta Cocciaretto nell'"Abierto GNP Seguros" (Wta 250 - montepremi 259.303 dollari) che si sta disputando sul cemento di Monterrey, in Messico. La 22enne di Fermo, n.49 Wta (vicina al record personale), è stata sconfitta per 6-2, 6-2, in un'ora e 19 minuti di partita dalla belga Elise Mertens, n.42 del ranking e quarta favorita del seeding.