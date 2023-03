Indian Wells, Djokovic non giocherà: è senza vaccino

Novak Djokovic non potrà giocare il torneo di Indian Wells. Il numero uno del mondo non è vaccinato contro il Covid e non può entrare negli Stati Uniti. A confermare la decisione sono stati gli orgaznizzatori del torneo sui canali ufficiali. Il senatore Rick Scott, R-Fla., ha dichiarato su Twitter che la Homeland Security ha rifiutato la richiesta di 'deroga' al vaccino di Djokovic, che gli avrebbe permesso di giocare sia a Indian Wells che a Miami, dal 19 marzo al 2 aprile.