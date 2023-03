Tennis, Ranking Atp: Sinner 13esimo a 590 punti dalla top 10, Djokovic sempre in vetta

Il solito Djokovic mantiene la vetta dei Pepperstone ATP Rankings, la classifica ATP che si basa sui migliori risultati nelle ultime 52 settimane. Il tennista serbo ha rinunciato a giocare a Indian Wells, ma ha comunque grandi chances di restare numero 1 del mondo anche dopo il 'Sunshine Double', l'accoppiata dei primi due Masters 1000 della stagione in California e a Miami. Per conquistare la vetta della classifica Alcaraz, attualmente secondo, dovrebbe vincere Indian Wells e poi trionfare anche a Miami, dove è campione in carica. Ma non è nemmeno sicuro che giocherà i due tornei, a causa dell'infortunio per cui ha saltato Acapulco. Tra gli azzurri il numero 1 è Jannik Sinner, numero 13 del mondo, che ha 590 punti da recuperare rispetto all'attuale numero 10 del mondo, il canadese Felix Auger-Aliassime. Seguono Lorenzo Musetti al numero 21 e Matteo Berrettini al 23. Lorenzo Sonego è tornato in Top 60 grazie al quarto di finale all'ATP 500 di Dubai, perso contro Alexander Zverev dopo il bel successo su Auger-Aliassime. Da segnalare anche il progresso di Luca Nardi. Il marchigiano, finalista al Challenger di Pune, guadagna 23 posizioni ed è oggi numero 128 del mondo, appena due posti sotto il suo best ranking.