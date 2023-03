Indian Wells, sorteggiati i tabelloni: 10 azzurri al via. Ecco i possibili incroci

INDIAN WELLS (STATI UNITI) - È stato sorteggiato nella notte il tabellone principale del Masters 1000 di Indian Wells, il torneo statunitense in programma dall'8 al 19 marzo. Sono cinque gli azzurri in gara per il main draw maschile: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Sinner esordirà direttamente al secondo turno contro il francese Richard Gasquet. In caso di passaggio del turno, potrebbe sfidare Lorenzo Musetti (esordio contro il francese Adrian Mannarino o Dominic Thiem) in un derby tutto italiano. Fa parte delle teste di serie del torneo anche Matteo Berrettini che, dopo il bye, se la vedrà contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena o un qualificato. Inizierà invece al primo turno l'avventura americana degli altri due italiani nel main draw, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini: il 27enne di Torino affronterà il 29enne australiano Jason Kubler e in caso di successo sfiderà Grigor Dimitrov per poi incrociare negli ottavi Stefanos Tsitsipas. Il 35enne di Sanremo debutterà contro il ventenne statunitense Ben Shelton. Il vincente sfiderà poi, al secondo turno, Taylor Fritz.