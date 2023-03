Binaghi e le parole sulle Atp Finals: "Valgono più del Festival di Sanremo"

I numeri analizzati da Binaghi

Il presidente si è anche focalizzato sull'analisi quantitativa dichiarando: "I dati ATP Media ci dicono che il torneo è stato trasmesso da 80 broadcaster nel mondo, che hanno raggiunto 179 nazioni, 35 in più rispetto al 2021. Sono state registrate quasi 16 mila ore di esposizione tv e streaming, per un'audience totale di oltre 190 milioni di persone considerando anche i social media. In Italia abbiamo avuto quasi 9,5 milioni di spettatori in tv e in streaming alle Nitto ATP Finals 2022, in un'edizione senza italiani in gara".