Indian Wells, Sonego subito ko: vince Camila Giorgi

INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Finisce al primo turno l'avventura di Lorenzo Sonego al torneo di Indian Wells. Il tennista azzurro è stato sconfitto dall'australiano Jason Kubler con il punteggio di 6-4 7-6 dopo un'ora e 54' di gioco. Per Sonego (unico italiano in gara nella prima giornata) si tratta della terza eliminazione al primo torneo nel torneo statunitense. Attesa per Fognini, che se la vedrà con lo statunitense Shelton. Fanno parte del main draw maschile anche Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini.