Fognini subito out a Indian Wells, eliminate anche Bronzetti e Paolini

INDIAN WELLS (USA) - Esordio amaro per Fabio Fognini al torneo Atp 1000 di Indian Wells (Usa). Dopo l'eliminazione al primo turno di Lorenzo Sonego (battuto in due set dall'australiano Jason Kubler) anche il ligure è uscito subito di scena, sconfitto in 72' (con il punteggio di 6-4, 6-1) dallo statunitense Ben Shelton. Ora al secondo turno entreranno di scena gli altri azzurri Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini che affronteranno rispettivamente i francesi Richard Gasquet e Adrian Mannarino e il giapponese Taro Daniel.