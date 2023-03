INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Finisce al secondo turno l'avventura di Lorenzo Musetti al torneo "Bnp Paribas Open", primo Atp Masters 1000 stagionale, in corso sul cemento di Indian Wells, in California. Il 21enne di Carrara (n. 19 del ranking Atp) è stato eliminato dal francese Adrian Mannarino (68 Atp) in due set con un doppio 6-4 dopo poco più di 2 ore di gioco. Il 34enne francese sfiderà al secondo turno un altro azzurro, Jannik Sinner, che aveva estromesso dal main draw il francese Gasquet.