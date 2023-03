Indian Wells, Trevisan vola al terzo turno: Brengle ko in tre set

INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Esulta Martina Trevisan: la 29enne mancina di Firenze si qualifica per il terzo turno del 'BNP Paribas Open', secondo WTA 1000 stagionale (combined con il primo ATP Masters 1000 del 2023) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden. Nella notte italiana la Trevisan, numero 26 Wta e 23esima testa di serie del torneo, batte in rimonta 5-7, 6-1, 6-2 e dopo oltre due ore e venti di lotta, la statunitense Madison Brengle, 87 del ranking, in una partita condizionata da forti raffiche di vento. L'azzurra sfiderà al terzo turno la ceca Karolina Muchova, n. 76 del ranking Wta.