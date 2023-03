Indian Wells, Sinner agli ottavi di finale: Mannarino ko in due set

INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Jannik Sinner supera il francese Adrian Mannarino in due set - 7-6 (7), 6-4 - e accede agli ottavi di finale del torneo 'Bnp Paribas Open', primo Atp Masters 1000 stagionale, in corso sul cemento di Indian Wells, in California. Il 21enne tennista altoatesino vendica così Lorenzo Musetti che era stato estromesso dal circuito statunitense proprio dal mancino transalpino.