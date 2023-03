Indian Wells, Medvedev approda in semfinale: sfiderà Tiafoe

INDIAN WELLS (STATI UNITI) - Daniil Medvedev vola alle semifinali degli Indian Wells : il tennista russo affronterà Frances Tiafoe in una delle due semifinali del 'BNP Paribas Open', primo Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che si sta disputando sul cemento di Indian Wells, in California. Il 27enne moscovita, quinta testa di serie, supera i problemi alla caviglia destra avvertiti durante il match con Zverev e liquida in due set - 6-3 7-5 - Alejandro Davidovich Fokina , numero 23 del tabellone, centrando la sua 18esima vittoria consecutiva. Nella tarda serata italiana i due quarti della parte alta del tabellone: si parte con Sinner-Fritz , a seguire il match fra Alcaraz e Auger-Aliassim e.

Indian Wells Wta, ok Sakkari e Sabalenka

Maria Sakkari stacca il pass per le semifinali degli Indian Wells: la giocatrice greca, testa di serie numero 7 e finalista un anno fa (fu battuta in finale da Iga Swiatek con il punteggio di 6-4 6-1), supera in rimonta Petra Kvitova, 15esima forza del seeding, per 4-6 7-5 6-1 e domani se la vedrà con la bielorussa Aryna Sabalenka che ha sconfitto in due set la padrona di casa Coco Gauff 6-4 6-0 dopo aver dominato il match in lungo e in largo. In serata gli altri due quarti: la Swiatek sfida Cirstea, poi sarà il turno del match tra Muchova e Rybakina.